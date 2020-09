Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 44-Jähriger durch Messerstiche getötet

Handewitt, Ortsteil Weding (ots)

Am Mittwoch (02.09.20), um 17.57 Uhr, ist es in der Schulstraße in Handewitt, im Ortsteil Weding, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf ein 44-Jähriger durch Messerstiche tödlich verletzt wurde.

Polizisten nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen am Tatort widerstandslos fest.

Die beiden Männer sollen vor der körperlichen Auseinandersetzung in Streit geraten sein. Auf offener Straße soll dann der 35-Jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der 44-Jährige erlag am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Noch am Abend haben die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Flensburg, Herrn Axel Schmidt, unter der Rufnummer 0461-89342 zu richten.

