Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 75-Jähriger findet Tasche mit Bargeld und gibt diese bei der Polizei ab

Tarp (ots)

Am Montagnachmittag (31.08.20) fand ein 75-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in Tarp eine Tasche mit über 1600 Euro Bargeld. Der ehrliche Finder gab seinen Fund unverzüglich bei der Polizeistation in Tarp ab. Die Polizei bedankte sich bei dem Finder für dessen Ehrlichkeit. Fundrechte wurden geltend gemacht, was bedeutet, dass dem Finder knapp 60 Euro Finderlohn zustehen. Am Dienstag hatte sich noch kein Verlierer mit der Polizei in Verbindung gesetzt, so dass der Fund an das Fundbüro des Amtes Oeversee übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell