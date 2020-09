Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Körperverletzung am Nordermarkt - Polizei sucht weitere Zeugen

Flensburg (ots)

Am Samstagmorgen (29.08.20), um 04.30 Uhr, kam es am Nordermarkt in Flensburg zu einer Körperverletzung, bei der ein 23-Jähriger verletzt wurde.

Kurz zuvor hatte dieser beobachtet, wie eine Gruppe von acht jungen Männern um eine junge Frau herumstanden und diese vermutlich belästigten. Mit zwei weiteren Freunden sprach er deshalb diese Gruppe an und forderte die jungen Männer auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin wurde er von einem der jungen Männer, einem 19-Jährigen, körperlich angegriffen.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen dieser Körperverletzung aufgenommen. Es werden weitere Zeugen dieses Vorfalls, vor allem die junge Frau, die zuvor mit der Gruppe zusammenstand, gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

