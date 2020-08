Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Brandursache ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach dem Feuer am Abend in einer Dachgeschosswohnung an der Bahnhofstraße gehen die Brandermittler des Polizeipräsidiums Recklinghausen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Nach ersten Erkenntnissen ist vom unsachgemäßen Umgang mit heißem Fett auszugehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach Schätzungen liegt der Sachschaden zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Bei dem Feuer in der Dachgeschosswohnung waren zwei Bewohner verletzt worden.

