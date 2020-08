Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Diebstahl aus Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Dienstagnachmittag und heute 06:45 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe zu einem Firmentransporter ein. Der weiße Renault Traffic stand über Nacht an der Goldregenstraße. Aus dem Transporter wurden mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter einen weißen Fiat Kleintransporter an der Marienstraße auf. Aus dem Fahrzeug wurden etwa 15 hochwertige Werkzeugmaschinen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Bar an der Essener Straße ein. Entwendet wurden Shisha Pfeifen. Außerdem öffneten die Täter einen Spielautomaten und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu den Sachverhalten erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

