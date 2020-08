Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Baustellenampel gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Hattstedtermarsch (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (20.08.20), zwischen 05.30 Uhr und 06.30 Uhr, wurde eine mobile Lichtzeichenanlage (LZA, Typ:500F) in der Bundesstraße in der Hattstedtermarsch entwendet. Zuvor wurde diese mobile Ampel von Mitarbeitern einer Straßensanierungsfirma auf dem Grünstreifen für den Abtransport abgestellt. Als diese um 6.30 Uhr dort erneut eintrafen, war die LZA nicht mehr vor Ort. Sie wurde inklusiv zweier Akkus entwendet. Die mobile Ampel hat einen Wert von ca. 5000 Euro. Die Polizeistation in Hattstedt hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04846-2079980 oder per e-mailHattstedt.PSt@polizei.landsh.de.

