POL-FL: Nach Verkehrsunfallflucht in der Karlstraße Zeuge/Zeugin gesucht!

Flensburg (ots)

Ein Autofahrer hatte am Mittwoch (19.08.20), gegen 13 Uhr, seinen silbergrauen Peugeot in der Karlstraße geparkt. Als er diesen am Donnerstagmorgen (20.08.20) wieder nutzen wollte, fand er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe mit der Aufschrift: "Ein silbergrauer Golf mit dem Kennzeichen..... hat Sie beim Ausparken um ca. 17 Uhr angefahren". Tatsächlich konnte der Fahrzeugbesitzer feststellen, dass seine vordere Stoßstange auf der linken Seite beschädigt worden war. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1.Polizeirevieres in Flensburg hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Zeugin oder den Zeugen dieses Unfalls um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840 oder per e-mail unter VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

