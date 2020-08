Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vermisste 69-Jährige - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und Medien

Garding (ots)

Seit Donnerstagabend (20.08.20), ca. 20 Uhr, wird aus einer Pflegeeinrichtung in Garding die 69-jährige Edeltraut Burmeister vermisst.

Die Vermisste ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs und wurde zuletzt an der Bundesstraße in Richtung Tönning gesehen. Sie befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedarf dringend ärztlicher Hilfe!

Personenbeschreibung: - ca. 1,70 m groß und korpulent - schulterlanges, grauweißes Haar, Zöpfe - Bekleidung: Rock und gelb-oranges T-Shirt

Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich unter dem Polizeiruf 110 oder bei der Kriminalpolizei in Husum unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell