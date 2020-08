Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Gegenverkehr, Polizei sucht dunklen Fiat Ducato Lieferwagen

Tönning (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.09.20), um 13.30 Uhr, befuhr ein Wohnmobilfahrer die Kotzenbüller Chaussee aus Richtung Oldenswort in Richtung Kotzenbüll. Ein in Schlangenlinien fahren Lieferwagen kam ihm entgegen. Obwohl der Wohnmobilfahrer seine Geschwindigkeit stark herabsetzte und versuchte, dem Entgegenkommenden auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Spiegel und die Dreiecksscheibe der Fahrerseite des Wohnmobils zerstört wurden. Durch die umherliegenden Teile wurde außerdem der Lack zerkratzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Oldenswort davon. Offensichtlich ist auch bei diesem Fahrzeug der Fahrerspiegel zerstört worden. Die Polizeistation Tönning hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04861-6170660 oder per e-mail unter: Toenning.PSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell