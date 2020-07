Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Reifen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Hof (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2020, gegen 00:15 Uhr, bemerkt ein Verkehrsteilnehmer in der Böschung der B414 zwischen Hof und Lautzenbrücken einen brennenden Pkw-Reifen. Der Brand kann durch die Feuerwehr Bad Marienberg schnell gelöscht und ein Übergreifen auf die Böschung/Felder verhindert werden. Aufgrund von Zeugenaussagen hat der Reifen am frühen Abend noch nicht an besagter Stelle gelegen. Es wird davon ausgegangen, dass der Reifen absichtlich in Brand gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell