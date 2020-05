Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizeibeamte verletzt

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden zwei Polizeibeamte aus Papenburg verletzt. Ein 34-jähriger alkoholisierter Mann lief auf der Meppener Straße in Richtung Papenburg. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, wurden sie beleidigt und bedroht. Den Aufforderungen der Polizisten kam er nicht nach. Der Mann wurde unter erheblicher Gegenwehr in den Streifenwagen gesetzt und zur Polizeidienststelle gebracht. Bei dem Widerstand wurden zwei Beamte verletzt. Eine Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortführen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

