Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - PKW durch Feuer zerstört

Spelle (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagnachmittag zu einem PKW-Brand auf einem Parkplatz an der B70 ausgerückt. Nachdem der 62-jährige Fahrer technische Probleme an seinem PKW bemerkte, lenkte er diesen auf einen Parkplatz. Der Wagen fing im Bereich des Motors Feuer und brannte vollständig aus. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

