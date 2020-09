Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Baugerüst entwendet, Polizei sucht Zeugen

Steinbergkirche (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen (27.08.20), 09.00 Uhr, bis Samstagmorgen (29.08.20), 06.00 Uhr, wurde in der Schulstraße in Steinbergkirche ein teilweise aufgebautes, ca. 12, 5 m langes und 2 m hohes Stahlgerüst von einem Privatgrundstück entwendet. Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04632-8761680 oder per e-mail unter Steinbergkirche.PSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell