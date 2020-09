Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 3,5 Tonnen Fliesen von Baustelle entwendet, Polizei sucht Zeugen

Groß Rheide (ots)

Am Samstag (29.08.20) in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr wurden aus einem Baugebiet in der Dorfstraße in Groß Rheide zwei Paletten Fliesen aus einem Carport gestohlen. Innerhalb von 15 Minuten hat der bzw. haben die unbekannten Täter paketweise die Fliesen von den Paletten genommen und entwendet. Die Fliesen haben einen Wert von ca. 2000 Euro. Es handelt sich um graue Bodenfliesen u.a. mit den Maßen 30 cm x 40 cm, bzw. 30 cm x 60 cm.

Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der 3,5 Tonnen Fliesen ein Fahrzeug genutzt wurde. Die Polizeistation in Kropp hat die Ermittlungen dieses dreisten Diebstahls übernommen und fragt: Wer hat auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachtet, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04624-4506680 oder per e-mail unter KroppPSt@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

