POL-PDMT: Maxsain - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 03.02.20, um 17.15 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford Focus die Kreisstraße von Maxsain kommend in Richtung Rückeroth. Auf der schmalen Straße kam ihr ein Pkw entgegen, der nicht äußerst rechts fuhr. Im Begegnungsverkehr stießen die Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln zusammen, die dadurch beschädigt wurden. Der Unfallverursacher fuhr weiter nach Maxsain und kam auch nicht zur Unfallstelle zurück. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen VW-Golf gehandelt haben, dessen linker Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur.

