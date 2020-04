Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Korrektur der Pressemeldung 3999503 vom 03.04.2020

Frankfurt am Main (ots)

(mbr) Im Zuge der Veröffentlichung der Pressemeldung mit der Auftragsnummer 3999503 vom 03.04.2020 um 8:45 Uhr hat sich versehentlich ein Schreibfehler eingeschlichen.

Korrektur: "Die Wasserversorgung erfolgte über eine so genannte Steigleitung, welche in Objekten diese Art in Frankfurt vorschriftsmäßig verbaut ist"

Mit der Bitte um Beachtung bei einer Veröffentlichung.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Marcus Brinkmann

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell