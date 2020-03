Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 13.03.2020, 18:00 Uhr bis 14.03.2020, 08:30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW, der in der Liebigstraße im Bereich der Einzelgaragen am Anwesen Nr. 14 geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt (Streifschaden an der Fahrzeugfront, Schaden ca. 500 EUR).

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell