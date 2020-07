Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pedelec-Fahrer verletzt ++ Kollision auf der Nadorster Straße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen um 5.45 Uhr ein 31-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem für diese Fahrtrichtung nicht freigegebenen linken Radweg der Cloppenburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als der 47-jährige Fahrer eines VW Passat aus der Windmühlenstraße in die Cloppenburger Straße einbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pedelecfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der Unfalldienst ermittelt. (763380)

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwoch um 7.30 Uhr auf der Nadorster Straße. Eine 25-jährige Autofahrerin beabsichtigte, mit ihrem Toyota von einem Grundstück nach rechts in die Nadorster Straße einzubiegen. Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision mit dem Porsche einer 54-Jährigen, die in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Toyotafahrerin leicht verletzt. (76400)

Der Unfalldienst der Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise von Zeugen entgegen.

