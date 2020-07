Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Montag kam es in der Straße Bahnhofsplatz in Oldenburg vor einem Schnellimbiss zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau aus Delmenhorst hatte gegen 16:30 Uhr ihren grauen Hyundai auf dem rechtsseitigen Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr zurück zu ihrem Auto kam, stellte sie frische Unfallspuren an der Front fest. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass eine noch unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den Hyundai beschädigt hat. Da sich zur Unfallzeit viele Personen im Nahbereich aufgehalten haben dürften, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer. Die Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (756781)

