Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

EngerEnger (ots)

(hd) Am Samstag (31.10.2020) befuhr eine 25-Jährige um 17:55 Uhr mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Hiddenhauser Straße in Enger in Fahrtrichtung Hiddenhausen. Plötzlich trat ein 11-jähriges Mädchen vom Gehweg auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der Pkw erfasste das Kind frontal. Es wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

