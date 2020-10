Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Entsorgunsfirma- Täter durchwühlen Büroräume

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(sls) An der Dieselstraße in Hiddenhausen kam es in der Nacht zu Freitag (30.10) zu Einbrüchen auf einem Firmengelände. Auf dem großflächigen Gelände befinden sich mehrere Bürogebäude. Durch Mitarbeiter wurde das Gelände am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr verlassen. In der Zeit bis Freitagmorgen brachen bislang unbekannte Täter jeweils ein Fenster von drei verschiedenen Bürogebäuden auf. Im Inneren der Büroräume wurden sämtliche Räume durchsucht. Hierzu wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und verschlossene Türen aufgetreten. In einem der Gebäude wurde ein ca. 2m hoher Tresor aufgeflext. Welches Diebesgut die Täter letztendlich mitnahmen, müssen die weiteren Ermittlungen noch aufzeigen. Der Tatort liegt in einem viel befahrenen Industriegebiet und die Kriminalpolizei hofft daher auf Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können und die in Tatortnähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

