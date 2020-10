Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw- Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Bild-Infos

Download

HerfordHerford (ots)

(sls) Auf der Werler Straße in Herford kam es Mittwochabend (28.10.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 22.35 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein lauter Knall wahrgenommen, so dass dieser sich auf die Werler Straße begab, um nach der Ursache zu schauen. Hierbei stellte er einen erheblich beschädigten schwarzen Renault in Höhe der Hausnummer 22 in Fahrtrichtung Herforder Heide fest. Nach etwa 150m wurde durch einen, bis dahin unbekannten, Fahrzeugführer ein brauner Mercedes auf dem linksseitigen Gehweg abgestellt. Die Schäden am Mercedes zeigten einen deutlichen Zusammenstoß mit dem geparkten Renault auf. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der unbekannte Mercedes Fahrer die Werler Straße in Richtung Elverdissen befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort mit dem geparkten Renault zusammen. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu gewährleisten. Nach Überprüfung an der Halteranschrift und mit Unterstützung von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Bielefeld konnte der Fahrer anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 29-Jährigen aus Bielefeld konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell