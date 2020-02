Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Fahrzeugdiebstahl

Grauer Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen GEL-GR24 entwendet

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag (13. Februar 2020), 07:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen grauen Mercedes Sprinter, der auf einem Firmengelände an der Junkersstraße abgestellt war. Sie demontierten zunächst ein Element eines Stahlmattenzauns, um auf das Gelände zu gelangen und mit dem Wagen vom Hof zu flüchten. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen GEL-GR24 und war ab Werk blau lackiert, wurde aber grau foliert. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell