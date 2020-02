Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- LKW-Fahrer übersieht Kreisverkehr

Rees (ots)

Heute Nacht (13. Februar 2020) um 01.15 Uhr fuhr ein LKW-Fahrer die Reeser Landstraße (B 67) in Richtung Emmericher Straße entlang und übersah dabei den Kreisverkehr. Der Fahrer war mit einer Scania Zugmaschine mit Auflieger unterwegs. Er kam auf der Betonumrandung zum Stehen und musste aufwändig geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand am Kreisverkehr ein Schaden. Die Straße war bis 07.00 Uhr gesperrt. (as)

