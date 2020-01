Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht nach Einbruch in Kirche

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 7. Januar, 16 Uhr, und 16. Januar 2020, 10 Uhr, in eine Kirche in Scholven eingebrochen. Über das Hauptportal verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Gotteshaus an der Buddestraße und durchsuchten anschließend die Sakristei und den Keller. Mit erbeuteten Kunstgegenständen verließen sie die Kirche.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen des Vorfalls. Wer kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8112 oder unter -8240 an die Kriminalwache.

