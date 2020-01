Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 79-jähriger Radfahrer bei Unfall in Heßler verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ist es am Donnerstag, 16. Januar 2020, in Gelsenkirchen-Heßler gekommen. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 79-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad die Straße Am Maibusch stadtauswärts und wollte die Hans-Böckler-Allee überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem VW T-Roc eines 81-jährigen Gelsenkircheners, der aus gleicher Fahrtrichtung kommend rechts in die Hans-Böckler-Allee abbiegen wollte. Der verletzte 79-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

