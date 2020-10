Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand in einer Schule- Unbekannte stecken Toilettenpapier an

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (28.10.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Schule an der Graf-Kanitz-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hattn bereits alle Schüler das Gebäude nach Auslösen der Brandmelder verlassen und befanden sich auf dem Schulhof. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch bislang unbekannte Personen innerhalb des Toilettenbereiches augenscheinlich mehrere Rollen Toilettenpapier in Brand gesetzt. Der Hausmeister versuchte noch den Brand zu löschen, was jedoch aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung nicht mehr möglich war. Hierbei wurde er leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Herford konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Der Toilettenbereich wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell