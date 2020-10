Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß am Kreisel - Radfahrerin verletzt sich leicht

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(jd) Gestern Abend (27.10.) fuhr eine 21-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg an der Herforder Straße. Aus Schweicheln kommend fuhr sie in Fahrtrichtung Herford und benutzte den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Gleichzeitig fuhr eine 24-jährige Hiddenhauserin mit ihrem Daimler auf der Falkendieker Straße. Sie kam aus Richtung Löhner Straße und fuhr Fahrtrichtung Herforder Straße. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs beabsichtigte die Radfahrerin ihre Fahrt über den Radweg fortzusetzen. Die Hiddenhauserin fuhr zeitgleich mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr und konnte einen Zusammenstoß mit dem Mountainbike nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin von ihrem Mountainbike geschleudert und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

