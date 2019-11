Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 09:25 Uhr, kam es an der Beckumer Straße zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann aus Geseke befand sich mit seinem Opel Astra auf einem Tankstellengelände. Als er dieses nach links verlassen wollte, übersah er einen 42-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zu einer Kollision und der Radler stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. (lü)

