Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Unfall mit Traktorgespann

Lippetal (ots)

Am Donnerstag, um 06:53 Uhr, kam es an der Einmündung des Oskerweg auf den Mühlenweg (B 475) zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Traktor mit Anhänger auf dem Oskerweg unterwegs. An der Einmündung bog er bei Dunkelheit nach links in Richtung Beckum ab. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Lippborg ein 27-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem VW Golf. Er versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch gegen den Anhänger. Dabei wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Der Autofahrer wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 13000,- EUR geschätzt. (lü)

