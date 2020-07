Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240720-580: Nachtragsmeldung zur Meldung: POL-GM: 220720-572: Große Aufregung heute in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

Der 41-jährige Bewohner einer kommunalen Unterbringungseinrichtung, der am Mittwoch (22. Juli) Anlass für einen größeren Polizeieinsatz in Hückeswagen-Scheideweg war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4659162), hat am Donnerstagabend die Wache Wipperfürth aufgesucht, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Er hatte sich, nachdem er die Nacht im Wald verbracht hatte, am Donnerstagabend zunächst bei seinem Betreuer gemeldet. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er zwar Scheiben des Gebäudes eingeschlagen habe, er aber niemanden hätte bedrohen oder angreifen wollen. Er konnte inzwischen wieder in seine Unterkunft zurückkehren.

