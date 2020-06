Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen am Deich ++ gefährliche Überholmanöver

Cuxhaven (ots)

Sachbeschädigungen am Deich - Zeugen gesucht

Otterndorf. Seit einiger Zeit kommt es am Deich zwischen Cuxhaven und Otterndorf immer wieder zu Sachbeschädigungen. Vorhängeschlösser oder auch gleich ganze Pforten zu den Schafkoppeln werden zerstört. An den Pfingstfeiertagen wurden gleich täglich drei Pforten zerstört. Da es sich bei den Deichen um öffentliche und für die Sicherheit der Bevölkerung wichtige Bauwerke handelt, ermittelt die Polizei jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die zu den Beschädigungen Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730. (Bildmaterial vorhanden)

Kein Führerschein und unter Drogen - Autofahrer gefährdet andere bei Flucht vor der Polizei

Wurster Nordseeküste/Dorum. Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr wollten Beamte der Polizei Geestland auf der Valger Straße in Dorum den Fahrer eines schwarzen Opel Astra kontrollieren. Als der Fahrer, ein 21-jähriger, die Anhaltezeichen bemerkte, gab er Gas und flüchtete vor der Polizei in Richtung Dorum-Neufeld. Um der Polizei zu entkommen, überholte der junge Mann auf der kurvenreichen Strecke trotz Gegenverkehr mehrmals äußerst riskant. In Höhe "Krabben Bremer" musste ein entgegenkommender silberner Kombi eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern. Die Polizei bittet diesen Kombi-Fahrer sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Der 21-jährige konnte kurz darauf von der Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn warten jetzt Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Polizei bittet Zeugen, die die Überholmanöver des jungen Mannes gesehen haben, insbesondere den Fahrer des gefährdeten silbernen Kombis, sich bei der Polizei in Geestland unter 04743-9280 zu melden.

