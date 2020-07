Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240720-579: Traktor-Oldtimer gestohlen

Engelskirchen (ots)

Einen Traktor-Oldtimer der Marke International Harvester haben Unbekannte vermutlich gegen drei Uhr am Freitagmorgen (17. Juli) in Engelskirchen-Loope gestohlen. Der Traktor des Modells 324 aus dem Baujahr 1962 war in einer Garage an der Straße "Im Waldwinkel" abgestellt. Entdeckt wurde der Diebstahl am Mittwochabend, die Tat dürfte sich aber am vergangenen Freitag gegen 03.00 Uhr ereignet haben, da eine Anwohnerin zu dieser Zeit einen Traktor wegfahren hörte. Ebenfalls fehlt aus der Garage ein Freischneider. An dem Traktor war das für die Monate April bis November gültige Saisonkennzeichen GM-D324 angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

