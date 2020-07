Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240720-576: Zu schnell in die Kurve - Motorradfahrerin gerät in den Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 97 bei Engelskirchen-Neuremscheid hat sich am Donnerstag (23. Juli) eine 18-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Fahranfängerin aus Marienheide war mit ihrer Maschine gegen 15.40 Uhr von Neuremscheid in Richtung Lindlar-Kaiserau unterwegs. Sie gab an, dass sie die Strecke das erste Mal befuhr und eine scharfe Rechtskurve unterschätzt habe. Sie kam daraufhin auf den Gegenfahrstreifen, wo ihr ein Sattelauflieger entgegen kam, dem sie nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 18-Jährige schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die L 97 für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell