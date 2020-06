Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 4200 Ecstasy-Tabletten aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben an der deutsch-niederländischen Grenze, in einem international verkehrenden Zug rund 4200 Ecstasy-Tabletten entdeckt.

Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Beamten am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim einen aus den Niederlanden kommenden Intercity überprüft.

Im Mülleimer einer Zugtoilette fiel den Bundespolizisten ein großer verschlossener Umschlag auf. Beim Herausnehmen konnten sie bereits fühlen, dass sich offenbar Tabletten in dem Umschlag befinden.

Nachdem der Umschlag keinem der Reisenden in dem Zug zugeordnet werden konnte, wurde er durch die Beamten geöffnet und es wurden vier Beutel mit Ecstasy-Tabletten mit einem Gesamtgewicht von rund 750 Gramm darin gefunden.

Die rund 4200 Ecstasy-Tabletten haben ein Straßenverkaufswert von zirka 33.600,- Euro.

Die Drogen wurden sichergestellt und für weitere Ermittlungen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen, am Dienstsitz in Nordhorn übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Pressesprecher

Ralf Löning

Mobil: 01520 - 9054933

E-Mail: bpoli.badbentheim.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell