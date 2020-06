POL-GE: Erfolg für die Polizei - EK "Nagel" ermittelt Serientäter

Polizei Gelsenkirchen

Der Gelsenkirchener Polizei ist es gelungen, eine Tatserie von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr aufzuklären. Ein 58-jähriger Gelsenkirchener wird verdächtigt, in mindestens zehn Fällen Möbelgleiter mit spitzen Nägeln auf die Fahrbahn der Johannes-Rau-Allee und umliegende Straßen gelegt zu haben. Durch die Taten wurden insgesamt acht Pkw beschädigt, darunter auch zwei Streifenwagen. Der polizeibekannte Mann begann sein Werk am 5. April 2020, geschnappt wurde er am 30. Mai 2020. Sämtliche aktenkundige Vorfälle ereigneten sich an Wochenenden in den Nachtstunden. Schnell war den Ermittlern des Verkehrskommissariats klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Daraufhin richtete das Polizeipräsidium eine Ermittlungskommission ein, die mit Hochdruck an der Aufklärung der Taten arbeitete. Der Erfolg stellte sich dann am vergangenen Pfingstwochenende ein. Zivilfahnder erwischten den 58-Jährigen am Samstag, gegen 0.40 Uhr, dabei, wie er erneut mit Nägeln gespickte Möbelgleiter auf die Straße legte. In der Wohnung des Täters fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel und stellten sie sicher. Es entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

