POL-GE: Sprinter entwendet - Zeugen gesucht

Einen weißen Mercedes Sprinter stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 30. Mai, 21.30 Uhr und Sonntag, 31.Mai, 9 Uhr. Der Kleintransporter mit Gelsenkirchener Kennzeichen war an der Einmündung Hans-Böckler-Allee/ Lilienthalstraße in der Feldmark abgestellt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen. Hinweise zur Tat, zu Tatverdächtigen und dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

