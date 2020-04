Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Trickbetrügerinnen

Mainz-Altstadt (ots)

Freitag, 24.04.2020, 12:25 Uhr

Der Polizei wird am Freitag um die Mittagszeit gemeldet, dass drei Frauen am Gutenbergplatz unberechtigt für die "Tafel" sammeln. Beim Nähern der Streife flüchten die Frauen, können aber in einem Geschäft entdeckt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Personen werden knapp 100,- EUR Euro in bar gefunden und sichergestellt. Sie führen weiterhin Verkäuferausweise mit der Aufschrift "Streetworker" und mehrere Ausgaben der gleichnamigen Obdachlosenzeitschrift mit sich. Außerdem tragen alle Damen Rosensträuße. Die aufgeführten Gegenstände werden sichergestellt. Zur weiteren Sachbearbeitung werden die Damen auf die Dienststelle verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

