Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Neustadt

Hartenberg - drei Raubüberfälle

Mainz- Neustadt / Hartenberg (ots)

24.04.2020, 15:10 Uhr, 20:55 Uhr und 21:00 Uhr

Zu diesen vorgenannten Uhrzeiten kam es am Freitag im Bereich Neustadt und Hartenberg jeweils zu Raubdelikten, die sehr wahrscheinlich im Zusammenhang stehen. Bei dem ersten Raub um 15:10 Uhr wurde ein 27-jähriger in der Raimundistraße durch zwei Männer nach dem Weg gefragt. Sodann verlangen die Täter den Geldbeutel des 27-jährigen, was dieser zunächst verweigert. Er wird nach hinten gedrängt und durch einen der Täter dreimal gegen den Kopf geschlagen. Hierauf übergibt der Geschädigte der Geldbeutel. Die Täter flüchten. Bei dem zweiten und dritten Raub (20:55 Uhr in der Fritz-Kohl-Straße und 21:00 Uhr in der Mombacher Straße) versuchte ein Täter jeweils an einen Fahrzeugschlüssel zu gelangen. Bei dem ersten Fall in der Fritz-Kohl-Straße wird ein 42-jähriger durch den Täter zu Boden gestoßen und sodann aufgefordert, seinen Autoschlüssel herauszugeben. Der Täter stellt aber fest, dass er durch Passanten beobachtet wird und flüchtet. Bereits fünf Minuten später attackiert, vermutlich der gleiche Täter, einen bei seinem PKW stehenden 30-jährigen in der Mombacher Straße. Er schlägt dem Geschädigten in das Gesicht und fordert die Herausgabe des PKW-Schlüssels, was dieser ablehnt. Nun sagt der Täter, dass er eine Schusswaffe habe. Der 30-jährige weist den Angreifer daraufhin, dass der Parkplatz videoüberwacht ist und eine Polizeidienststelle nicht weit entfernt. Daraufhin flüchtet der Täter in Richtung Bahngleise. Zu diesem Täter, der wahrscheinlich bei allen drei Raubüberfällen beteiligt war, gibt es erste konkrete Hinweise denen die Mainzer Kriminalpolizei derzeit nachgeht. Der zweite Täter des ersten Raubes in der Raimundistraße wird noch gesucht. Folgende Beschreibung ist bekannt: hellhäutig, 1,80m groß, schlanke Statur, ca. 17 Jahre alt, Bekleidung: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

