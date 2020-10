Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Ampelanlage beschädigt

BündeBünde (ots)

(jd) Ein bisher Unbekannter hat gestern (27.10.) in den Abendstunden eine Ampelanlage an der Hauptstraße demoliert. Die Besatzung eines Streifenwagens fuhr gegen 21.20 Uhr zu der Unfallstelle und stellte fest, dass ein mutmaßlich hohes Fahrzeug den Schaden verursacht hat. Durch die starke Wucht des Aufpralls sind die Leuchtmittel des roten und gelben Lichts aus dem Ampelkorpus heraus gebrochen. Sie hingen noch an ihren Kabeln an dem Ampelmast und das Leuchtmittel funktionierte noch. Die herbeigerufene Feuerwehr setzte sodann die heraus gebrochenen Teile zur Verhinderung weiterer Schäden wieder zusammen, da der Korpus durch die starke Beschädigung instabil geworden war. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem möglichen Verursacher des Schadens machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

