Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Pkw touchiert Radfahrer - leicht verletzt

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Vorst auf der Straße 'Biwak' in Richtung Unterweiden. Kurz vor der Straße Unterweiden überholte er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Dabei touchierte der Außenspiegel des Pkw den Radfahrer, einen 55-Jährigen aus Mülheim an der der Ruhr. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. /wg (45)

