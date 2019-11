Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Vorfahrt missachtet, Handgelenk geprellt

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am 05.11.2019, gegen 17:05 Uhr, befuhr die 24-jährige Chrysler-Fahrerin die Eisenbahnstraße in Edesheim und wollte nach links in die Staatsstraße in Richtung Landau einbiegen. Die Vorfahrt hätte sie gemäß Zeichen 205 gewähren müssen. Sie übersah jedoch die 42-jährige Skoda-Fahrerin, die ihrerseits die Staatstraße in Richtung Edenkoben befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Skoda-Fahrerin prellte sich hierbei das Handgelenk und wurde vor Ort medizinisch durch einen Rettungswagen versorgt. Es entstand zudem Sachschaden von insgesamt 3500 Euro an den verunfallten Fahrzeugen, diese waren noch fahrbereit. Die Chrysler-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell