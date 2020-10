Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Feuer in Baustellenhaus

LöhneLöhne (ots)

(um) Gestern (27.10.) Abend, gegen 19:00 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Ringstraße. Die Feuerwehr übernahm die Brandbeseitigung erfolgreich und übergab den Brandort noch am Abend an die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache in dem Gebäude dauern an. Die Kriminalpolizei schließt zum jetzigen Zeitpunkt eine Brandstiftung in diesem Fall nicht aus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen am Haus oder in der Ringstraße vor oder nach der Tatzeit machen können. Ebenso könnten verdächtige Fahrzeuge eine Rolle spielen, die am gestrigen Abend in dem unteren Abschnitt der Ringstraße hin zur Umgehungsstraße am Siel bemerkt wurden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell