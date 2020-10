Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickdiebstahl vor der Haustür- Täter entwendet Bargeld

EngerEnger (ots)

(sls) Die Polizei Herford beschäftigt zur Zeit ein Trickdiebstahl in Enger. Zu diesem kam es am Dienstagmorgen (27.10.) an der Burgstraßezu direkt von der Haustür eines Bewohners. Gegen 10.30 Uhr wurde der 84-jährige Senior von einer unbekannten Person angesprochen und nach möglichem Wechselgeld zum Telefonieren gefragt. Gutgläubig öffnete der Geschädigte sein Geldbörse, um zu zeigen, dass er nicht über ausreichend Kleingeld verfügte. Im Laufe des darauffolgenden und ablenkenden Gespräches schaffte es der Täter dann augenscheinlich, die in der Geldbörse befindlichen Geldscheine zu entwenden. Der Unbekannte verließ daraufhin das Grundstück. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst kurze Zeit später in seiner Wohnung. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Er wird mit ca. 50-60 Jahren, ca. 170cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine Mütze. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen die unbekannte Person im Bereich der Burgstraße aufgefallen ist und Angaben zu dieser machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

