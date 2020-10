Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Samstag, 03. Oktober 2020, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, kam es in der Große Straße in Höhe einer dortigen Shisha-Bar zu einer Körperverletzung. Ein 22-jähriger Mann aus Lohne wurde von einem bislang unbekannten Täter, welcher in Begleitung einer weiteren Person war, angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug der Täter dem 22-Jährigen unvermittelt auf den Kopf, sodass der Lohner leichte Verletzungen erlitt. Anschließend entfernten sich beide Personen. Nach Angaben des 22-Jährigen soll aus der Shisha-Bar eine Person gekommen sein, die sich für das Verhalten des vermutlich bekannten Täters entschuldigt habe. Diese Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

