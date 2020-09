Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Touristikbüro im Kurhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte zwischen Montag, 28.09.2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 29.09.2020, 08.40 Uhr, Zutritt zum Touristikbüro in der Kurhausstraße in Todtnauberg. Der oder die Täter durchsuchten aber nicht die Räumlichkeiten des Büros im Kurhaus, sondern machten sich an die Abdeckung eines verbauten Geldautomaten zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, an das Geld zu kommen. Vermutlich wurde die Täterschaft bei ihrem Vorhaben gestört, da der Bereich um das Kurhaus stark frequentiert ist. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 150 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum beim Kurhaus gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

