Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat

Wiltingen (ots)

Am 30.07.2020 kam es gegen 02:00 Uhr in der Nacht zu einem versuchten Diebstahl von einem Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße in Wiltingen. Unbekannte Täter versuchten mittels Seil den Automaten aus seiner im Boden befestigten Verankerung zu reißen, was jedoch auf Grund der Konstruktion nicht gelang. Im Anschluss an den versuchten Diebstahl flüchteten die Täter mit einem PKW der Marke Audi mit unbekanntem Kennzeichen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

