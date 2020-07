Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines hochwertigen Fahrraddisplays

Morbach (ots)

Am Dienstag, 28.07.20, kam es zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr in Morbach zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrraddisplays der Marke Bosch. Das Display war am Lenkrad eines Pedelec angebracht, welches zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Straße "Am Wießdorn" stand. Der bislang unbekannte Täter muss das Display mit Gewalt aus der Halterung entfernt haben. Durch das Tatgeschehen ist das Fahrrad zudem zur Seite umgefallen. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

