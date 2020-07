Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl einer Geldbörse in der Fußgängerzone Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 29.07.2020 gegen 16:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Oberstein auf Höhe des Warengeschäfts Woolworth, zu einem Diebstahl eines schwarzen Geldbeutels. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter der Geldbeutel, welcher zum Tatzeitpunkt auf dem Dach eines Kinderwagens abgelegt war, in einem günstigen Moment entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 120EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





