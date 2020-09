Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Recyclinghof

Freiburg (ots)

Mehrere Personen, die über den Zaun des Recyclinghofs gestiegen waren, wurden der Polizei am Montag, 28.09.2020, gegen 17.30 Uhr, in der Werderstraße gemeldet. Die mutmaßlichen Diebe flüchteten bei Erkennen der Polizei in Richtung Güterstraße. Sie wurden von einer Streife verfolgt, konnten aber entkommen. Auf dem Recyclinghof selbst wurde ein 33 Jahre alter Mann mit leerem Rucksack angetroffen, der angab, nicht gewusst zu haben, dass er das Gelände nicht betreten darf. Im Bereich der Container wurden Mobiltelefone gefunden, die offensichtlich von den Flüchtigen aus den Sammelbehältnissen entnommen und dann weggeworfen wurden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell